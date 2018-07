Google… ha paura delle scale mobili. Boom di visualizzazioni per il video di un Golden retriever terrorizzato dalle scale mobili e preso in braccio dal suo padrone, residente a Meda.

Google è terrorizzato dalle scale mobili e il suo padrone lo prende in braccio

Il video, pubblicato su Instagram nei giorni scorsi, sta facendo il giro del web e in pochissimo tempo ha ottenuto 2 milioni di visualizzazioni. Google, il Golden retriever che ha paura delle scale mobili di un centro commerciale, ha già conquistato la simpatia di tutti. In tantissimi sono rimasti colpiti dall’immagine, tenerissima, del padrone che tranquillizza il suo amico a quattro zampe, lo prende in braccio e sale insieme a lui.

Il video ha fatto il giro del web

Di certo i suoi padroni, una coppia di Meda, non avrebbero mai immaginato che il video, girato per ricordare questa scena dolcissima e insieme divertente, avrebbe avuto un simile successo, diventando ben presto virale. Insomma, Google è già diventato una star.