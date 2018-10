Grande festa del cioccolato a Nova Milanese. Si terrà nel prossimo fine settimana, sabato 6 e domenica 7. Una tavoletta di cioccolato artigianale lunga 15 metri realizzata in diretta da una squadra di maestri cioccolatieri.

Grande festa del cioccolato e una maxi tavoletta lunga 15 metri

Una sfida contro il tempo e uno show da non perdere a cui seguirà una degustazione gratuita del cioccolato. Sarà l’evento clou della prima edizione di “Chocomoments Nova Milanese” la grande festa del cioccolato artigianale organizzata da Chocomoments in collaborazione con Associazione Commercianti Nova Eventi2105 e ArtCom Artigiani Commercianti con il patrocinio del Comune di Nova Milanese.

Un evento goloso

Un evento goloso che il 6 e 7 ottobre trasformerà piazza Marconi in un laboratorio a cielo aperto, invaso dai profumi e dai sapori del cioccolato, che sarà protagonista assoluto. Un’edizione ricca di sorprese e un’occasione unica e imperdibile per assaggiare il migliore cioccolato di qualità italiano, con le creazioni dei migliori maestri cioccolatieri d’Italia, grazie alla mostra-mercato del cioccolato con stand sempre aperti – dalle 10 alle 20 – e un ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili e liquori al cioccolato.

Tante le attrazioni in programma

Sono tante le attrazioni in programma. A partire dalla tavoletta di cioccolato lunga 15 metri, che sarà realizzata dal vivo dai maestri cioccolatieri – sabato alle 18 – e offerta in degustazione gratuita. Non mancheranno gli speciali cooking show, sabato alle 15 quando scopriremo come nasce una sacher e domenica allo stesso orario quando finalmente conosceremo tutti i segreti per realizzare una pralina, e in particolare la speciale pralina con prodotto tipico della città. Per i più piccoli c’è lo spazio Choco Baby aperto dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie. E sabato e domenica dalle 10 alle 12 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini.