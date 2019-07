Grande recupero, Lorenzo Gobbo è tornato a casa. Il giovane lentatese, promessa del ciclismo nazionale, è di nuovo a casa con la sua famiglia.

Dimesso dall’ospedale, il ciclista vittima il 12 luglio di un terribile infortunio in Belgio, mentre stava gareggiando ai campionati europei under 23 e juniores su pista indossando la maglia della Nazionale, è di nuovo a Cimnago. Con tanta voglia di lasciarsi alle spalle l’incidente e di tornare a gareggiare, più forte di prima.

Un recupero a detta di tutti “eccezionale”

Una scena tremenda, che ha fatto il giro del mondo. Un dolore atroce per Lorenzo. Ricoverato in Rianimazione all’ospedale Jan Palfijn di Gand, il promettente ciclista in forza alla “Gb junior team” di Castano Primo venerdì è rientrato in Italia. “Ha avuto un recupero straordinario. I medici sono rimasti impressionati dalla sua forza di volontà, ma devo dire che ha sorpreso anche noi”, confida il papà. SERVIZIO E INTERVISTA SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA.