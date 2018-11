Gregge di pecore nell’area verde di via Colzani a Seregno. Parecchi i passanti che, incuriositi dall’insolito passaggio, hanno immortalato le pecore e il pastore.

Gregge di pecore a Seregno

Il gregge, come accade ogni anno del periodo della transumanza, dalle zone di Bergamo sta attraversando la Brianza per raggiungere la zona del Saronnese. A sorvegliare sulle pecore c’è il pastore Giuseppe Zanga, 55 anni di Bergamo, che spiega: “Faccio questo lavoro da 40 anni, come sempre nel periodo autunnale ci spostiamo da Bergamo e attraversiamo la Brianza, ospitati dai proprietari terrieri”. E dopo aver fatto tappa a Seregno è pronto a proseguire per gli altri Comuni, attirando l’attenzione di residenti e passanti.