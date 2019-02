A causa di un guasto ad un treno sulla Milano Lecco ci sono ritardi fino disagi per i pendolari. Difficoltà anche sulla Chiasso-Milano e sulla Tirano-Milano.

Guasto ad un treno sulla Lecco Milano: ritardi per i viaggiatori

Difficoltà a spostarsi in treno questa mattina sulla linea Lecco-Milano Porta Garibaldi (via Molteno) a causa di un guasto ad un convoglio. Sul sito Trenord si segnala che Il treno 5130 è fermo alla stazione di Valmadrera per un guasto a un treno precedente, il 5128 rimasto bloccato alla stazione di Galbiate-Oggiono, che impedisce momentaneamente di riprendere la corsa.

Ritardi anche su altre linee