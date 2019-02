Disagi questa mattina per i pendolari. A causa di un guasto ad un treno rimasto fermo nella stazione di Besana e risolto intorno alle 7.30 si registrano ritardi fino a 20 minuti.

Rallentamenti alla circolazione dei treni

Le difficoltà maggiori sulla linea Lecco-Molteno-Monza-Milano. Ecco la situazione in tempo reale:

Il treno 5125 (MONZA 07:07 – MOLTENO 08:07) viaggia con 15 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato gli incroci lungo la linea.

Il treno 5128 (LECCO 06:40 – MILANO PORTA GARIBALDI 08:16) viaggia con 14 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa. Il treno 5123 (MONZA 06:37 – LECCO 08:05) viaggia con 17 minuti di ritardo perchè è stato necessario effettuare un incrocio con un altro treno della direttrice. Ritardi anche sulla Tirano-Milano

Disagi anche sulla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano dove Il treno 5256 (LECCO 07:18 – COLICO 08:24) è fermo nella stazione di MANDELLO DEL LARIO in seguito ad un intervento delle Forze dell’Ordine a bordo treno per viaggiatori senza biglietto. In ritardo di 15 minuti invece il treno 5250 (LECCO 06:06 – SONDRIO 08:00) a causa di incroci con più treni lungo la linea.