Guida Pizzerie d’Italia 2019: tra le migliori sotto i 15 euro, selezionate da Gambero Rosso, anche una in Brianza. E’ la Lipen di Triuggio.

E’ arrivata alla sua sesta edizione la Guida alle Pizzerie d’Italia 2019. La classifica stilata come sempre dal Gambero Rosso, quest’anno include tra i migliori esercizi dove si può gustare una buona pizza a prezzi inferiori a 15 euro anche un locale brianzolo.

Si tratta dell’Enosteria Lipen di via Taverna a Triuggio. E’ l’unica in Brianza ad essere rientrata tra le 17 migliori pizzerie sotto i 15 euro e vanta un menù che spazia dalle pizze basic a quelle elaborate, offrendo anche la scelta tra diversi tipi di impasto.

In totale, nella Guida del Gambero Rosso, sono circa 600 le pizzerie attentamente valutate dallo staff per un’edizione che, come ribadito dallo stesso Presidente Paolo Cuccia, punta a cogliere quei piccoli dettali che fanno la differenza, principalmente nella scelta delle materie prime.