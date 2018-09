Grazie al Fondo Solidale per il Lavoro, ha inaugurato la sua sartoria. A Desio Ana Gomez ha così potuto realizzare il suo sogno.

Con l’aiuto del Fondo Solidale per il Lavoro aperta la nuova attività

Ana Gomez, ecuadoriana residente a Desio da ormai 17 anni, ha potuto aprire la sua sartoria (nelle vicinanze della stazione) in via Tagliabue. Il Fondo le ha permesso di acquistare i macchinari necessari a svolgere il suo lavoro di sarta, ma ora dovrà pensare a tutto lei. Il Fondo, è attivo ormai dall’ottobre 2015 grazie ad una collaborazione tra diverse realtà locali (Servizi sociali del Comune, Casa di Mamre Onlus, Comunità Pastorale, Acli, Cgil e Cisl).

Il Fondo si autosostiene grazie alla generosità dei cittadini

Il Fondo del Lavoro si autosostiene ed esiste infatti solo grazie alle offerte e alla generosità di cittadini “più fortunati”. Si impegna ad aiutare i desiani in difficoltà, a realizzare i loro progetti imprenditoriali e migliorare le loro condizioni di vita. In questo caso l’aiuto è andato ad Ana, mamma di quattro bambini. Lo sportello è in corso Italia 66 ed è a disposizione di tutti i desiani con una valida idea imprenditoriale, che hanno però difficoltà a realizzare.