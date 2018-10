Oggi è mercoledì 31 ottobre… Per Halloween 2018 disegni da stampare e cose da fare restano in testa alle ricerche sulla Rete. E allora scaricatevi qualche disegno da colorare insieme ai vostri bimbi prima di andare di porta in porta per il classico “dolcetto o scherzetto?”.

Perché si festeggia Halloween?

Il primo novembre era considerata la fine della stagione estiva, il tempo del ritorno delle greggi dai pascoli e il rinnovo delle coltivazioni: i celti nell’antica Gran Bretagna e Irlanda celebravano in questa data la festa di Samhain.

La festa era anche un momento di contemplazione. Per i Celti morire con onore, vivere nella memoria della tribù ed essere ricordati nella grande festa che si sarebbe svolta la vigilia di Samhain era una cosa molto importante: questo era il periodo più magico dell’anno, il giorno che non esisteva. Durante la notte la credenza voleva che si eliminassero le barriere fra i mondi e permettendo alle forze del caos di invadere i reami dell’ordine ed al mondo dei morti di entrare in contatto con quello dei vivi.

Era quindi considerato il tempo in cui le anime dei morti tornavano a far visita le proprie case e le proprie famiglie. E i celti per l’occasione andavano in giro casa per casa a chiedere piccoli doni in forma di cibo e dolciumi per onorare i morti.

Disegni da stampare

Streghette, scheletri, zucche… chi più ne ha, più ne metta. L’importante è esorcizzare la paura!

Cose da fare in Brianza

Al Parco di Monza torna la corsa da brivido per eccellenza. Per il terzo anno consecutivo va in scena la Corsa di Halloween. L’iniziativa “Halloween Walk & Run” è organizzata da GoodMorningBrianza e il ricavato sarà devoluto alle attività sociali del progetto.

Sempre al Parco di Monza non dimenticate la Caccia al Tesoro. Ci si trova questa sera a Cascina Costa Alta per un evento da brivido dedicato ai bambini dai 6 ai 13 anni. Inizio ore 20.

Spostandoci a Brugherio anche qui grande festa al Parco di Villa fiorita con il Luna Park degli Spiriti con streghe, mostri, maghi e le immancabili zucche.

Tra le altre iniziative segnaliamo anche la Notte di Paura a Villa Tittoni a Desio, organizzata dalla cooperativa Stripes, Tutta dedicata ai bimbi dai 7 agli 11 anni.

Qualche curiosità: la torta di zucca

L’Enpa di Monza lancia l’allarme: nessuno vuole più adottare i gatti neri. Secondo gli esperti questo è dovuto all’atavica superstizione legata alla specie, ma anche alle nuove tendenze social.

Quale ricetta più indicata per la notte delle streghe se non la torta di zucca, classico ortaggio di Halloween?

