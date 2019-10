Halloween 2019 a Monza e provincia: eventi da paura per grandi e piccini. Mostri e streghe. Maghi, fantasmi e spiriti. Zucche e racconti di paura. Il giorno più pauroso dell’anno sta tornando e per Halloween 2019 in Brianza sono stati organizzati tanti eventi. Preparate la lanterna e i dolcetti.

Halloween 2019 a Monza e provincia

Una festa sempre più di moda, apprezzata dai piccoli golosi e anche dai “grandicelli” che cercano in questa serata un po’ di evasione. In Brianza saranno tutti accontentati. Ecco quindi una carrellata di eventi. Invitiamo i promotori di altre iniziative a segnalarcele commentando sotto questo articolo.

A Monza festa al Centro Civico Sant’Albino

A Monza città segnaliamo due eventi in calendario per domani, giovedì 31 ottobre. Dalle ore 17 alle ore 19 presso il Centro Civico Sant’Albino (via Mameli 6) va in scena “Halloween da brividi”

Una festa per tutti i bimbi in attesa della notte più “paurosa” dell’anno.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 17 per un laboratorio di sculture di palloncini e la piccola mostra “La storia di Halloween”. Alle 17.30 prenderà il via la sfilata per le vie del quartiere e alle 18 è previsto l’arrivo all’oratorio Beata Chiara Luce Badano. Seguirà uno spettacolo di magia da brividi e dalle 19 il consueto Dolcetto o scherzetto con la distribuzione delle caramelle. La festa si svolgerà anche in caso di maltempo.

Party al Parco di Monza

Sempre domani, dalle ore 19, alla Cascina San fedele del Parco di Monza, è in programma un Halloween Party con percorso da brivido e dj set, a cura di Cooperativa Diapason e Mw Radio e per i più piccoli, truccabimbi e “dolcetto o scherzetto?”. L’iniziativa rientra nel Progetto “Giovani protagonisti” del Comune di Monza.

Nel Vimercatese

Anche nel Vimercatese sono previsti numerosi eventi a tema per grandi e piccini.

A Ruginello torna l’appuntamento con “Ruginelloween”, festa per i bimbi della frazione organizzata dall’associazione Amici di Ruginello.

Il ritrovo è per le 18 di giovedì prossimo, 31 ottobre, nel parco di via don Lualdi. Qui sarà possibile fare merenda con dolci spaventosi e zucchero filato. Per i più grandi street food davanti alla farmacia comunale con piadine, gnocco fritto, patatine e birra.

A seguire, la partenza di «Dolcetto o scherzetto» per le vie del paese con sorprese spaventose. I gruppi di bambini potranno ammirare gli allestimenti spaventosi allestiti dai genitori volontari dell’associazione: la famiglia Addams, la casa stregata, il museo degli orrori, la corte degli ologrammi e il cimitero dei fantasmi.

Alle 20.30, il ritorno in via don Lualdi per proseguire la festa con musica e ancora street food. Inoltre, i primi 300 bambini iscritti riceveranno anche una sorpresa.

Ad Agrate merenda in piazza con dolcetto e Scherzetto. L’evento è organizzato dai commercianti con la collaborazione dell’Associazione Sempre Giovani che offriranno a tutti i bambini la merenda. Ritrovo in piazza dalle 16.30.

Sempre ad Agrate Halloween in biblioteca (via Ferrario). A partire dalle 20.45 spettacolo teatrale a cura della Compagnia Anfiteatro per bambini dagli 8 agli 11 anni.

Ad Aicurzio grandi e bambini potranno festeggiare la giornata più terrificante dell’anno a partire dalle 20.30 al Centro Sportivo dove è stato organizzato anche un concorso a premi per il costume più spaventoso e per la zucca più terrificante ( il travestimento è gradito ma non obbligatorio). E possibile anche portare merende e dolcetti per arricchire il buffet.

A Villasanta, i residenti del quartiere San Fiorano si sono organizzati per un giro tra le case della zona con i bambini per il tradizionale Dolcetto o Scherzetto.

A Bellusco il Comitato San Giuseppe, per il terzo anno consecutivo, ha organizzato la festa di Halloween. L’inizio della festa è per le ore 19 con ritrovo dei bambini nel parco gioco. Tutto il quartiere sarà addobbato a tema e ci saranno tantissime novità rispetto agli anni precedenti tra cui giochi per bambini, letture di libri, cioccolata calda offerta a tutti i partecipanti, ma soprattutto apparizioni di fantasmi e streghe.

Seregno e dintorni

Doppia iniziativa per festeggiare Halloween, coi negozianti e al quartiere Polo di Meda. Anche quest’anno, giovedì 31 ottobre, a quanti entreranno mascherati nei negozi che aderiscono all’iniziativa verranno offerti caramelle e cioccolato. Gli esercenti di piazza Cavour e non solo, infatti, hanno accettato di nuovo la sfida dei loro «mostruosi» clienti. Dalle 20.30 la festa si sposterà in piazza mercanti al quartiere Polo, con «La notte del grande cocomero»: musica, folklore, eventi, animazione per bambini, giochi, dj set e caldarroste. Un’iniziativa organizzata dall’associazione cittadini quartiere Polo e dal Gruppo Alpini.

A Lentate invece, dalle 17, inizieranno in Biblioteca letture animate e truccabimbi. L’ingresso gratuito, ma rigorosamente in maschera.

A Cesano Maderno è già sold out l’evento “Halloween Horror Time” organizzato a Palazzo Arese Borromeo. Si tratta di uno spettacolo teatrale liberamente tratto da alcuni dei più famosi film horror, a cura delle compagnie teatrali “Il Sottobosco” e “Il Sottobosco Junior”. Adatto a bambini sopra i 10 anni e adulti.

Sempre a Cesano Maderno, in piazza Esedra, si terrà il Mercatino Hobby – Art “Dolcetto Scherzetto”. La manifestazione si apre alle 14 con esposizione di prodotto di hobbisti, artigiani ed agricoltori a tema Halloween. Ci sarà inoltre l’animazione dell’Associazione “il Mercatino” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

A Desio e dintorni

A Desio grande attesa per “I misteri della Villa Tittoni” che si terranno venerdì 1 novembre 2019 dalle 20:00 alle 9:00 e sabato 2 novembre 2019 dalle 14:00 alle 18:30. Sarà una due-giorni all’insegna della paura e del divertimento, da passare in compagnia di mostri, streghe, fantasmi e allegri spiritelli che, nella magnifica cornice della Villa, accompagneranno i bambini dai 6 agli 11 anni a scoprire i misteri che si celano all’interno della famosa tenuta.

Qui sotto la locandina con il programma completo:



Sempre a Desio sono previsti festeggiamenti anche domani, dalle 20.30 in piazza Don Giussani. Seguirà sfilata per le vie del centro con il tradizionale “Trick or Treat”. Per le 22.30 ritorno in piazza e riconoscimento per il bottino più “sostanzioso”. Pop-corn e cioccolata calda a tutti i bambini.

Nel Caratese

A Giussano segnaliamo l’evento “Halloween di fuoco”, organizzato dalla Proloco in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il ritrovo per grandi e bambini è in piazza San Giacomo dalle ore 21. Per tutti i piccoli truccabimbi, frittelle, zucchero filato e pop-corn.

LEGGI ANCHE: Halloween, disegni da stampare e cose da fare