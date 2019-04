Hanno brillato al II^ Trofeo Nazionale Junior ASI di vovinam viet vo dao (arte marziale vietnamita), staccando così il biglietto per il Campionato Europeo Junior in programma dall’1 al 3 novembre a Francoforte. Sono gli atleti under 18 dell’Asd Asco Promotion, associazione nata nel 2011 dalla passione di alcuni amici amanti delle arti marziali vietnamite, guidata da Giuseppe Pollastro.

Due giorni intensi di gare

Sabato e domenica, a Malgrate, dopo due giorni intensi di gare che hanno visto scendere sul tatami atleti dai 10 ai 18 anni, l’Asd si è meritata il podio, “grazie alla collaborazione e al lavoro di squadra tra i club”, hanno assicurato i responsabili. Con una particolare nota di merito per il club di Robbiano che, allenato dal maestro Filippo Pollastro, ha fatto incetta di medaglie.

Ecco i risultati centrati dai ragazzi, pronti per la trasferta europea con la Nazionale Junior.

Club di Robbiano

Morgan Marcolin (primo classificato nella categoria del combattimento cat. 60-64 chili, secondo classificato nel long ho quyen); Greta Carnio (bronzo nel long go quyen , oro nel thap tu quyen, oro nel song luyen 1, argento nella forma di spada); Giorgia Maccarrone (oro nel long ho quyen, oro nel thap tu quyen sincronizzato, bronzo nella forma di spada, oro nel song luyen 1, bronzo nel Tu Ve Nu); Clara Maramani (oro nel thap tu quyen, oro nel song luyen 1); Martina Speranza (oro nel thap tu quyen sincronizzato, oro nel song luyen 1); Martina Salvioni (oro nel thap tu quyen sincronizzato); Elena Frigerio (argento nel thap tu quyen sincronizzato); Dalila Russo (bronzo nel song luyen 1); Chiara Trezzi (bronzo nel song luyen 1); Riccardo Galli (selezionato per song luyen 2 e per il Tu ve nu); Simone Markovic (selezionato per il song luyen 2 e per il Da Luyen); Dennis Leascenco (selezionato per il Da Luyen).

Club di Renate

Laura Maffini (bronzo nella forma di spada e passa la selezione per il combattimento cat. -55 chili); Andrea Scaccabarozzi (bronzo nel long ho quyen); Laura Monguzzi (argento nel thap tu quyen sincronizzato); Denis Coniglio (bronzo nel Tu Ve Nu).

Club di Briosco

Gaia Agostoni (bronzo nel thap tu quyen, bronzo nello ghap mon quyen).