Come racconta il nostro portale GiornalediComo.it, i duchi di Sussex sarebbero approdati sulla sponde del lago in gran segreto. Harry e Meghan a Como: a rivelarlo è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

Harry e Megan a Como

Una luna di miele tutta comasca quella dei duchi di Sussex che hanno trascorso qualche giorno sul nostro lago, ospiti di George Clooney e Amal Alamuddin a Laglio, il Comune che per garantire la privacy alla star di Hollywood ha emesso un’ordinanza antidroni. Per evitare occhi indiscreti, Harry e Meghan Markle comunque non sono mai usciti da Villa Oleandra e hanno speso il loro tempo rilassandosi in piscina.

Tutto in gran segreto

Secondo il settimanale i due sposini sono sbarcati in gran segreto con un volo privato la sera di giovedì 16 agosto e si sono diretti verso Villa Oleandra scortati da un gruppo di agenti dei servizi segreti inglesi e da agenti della polizia italiana in borghese.

La cena di gala e la partenza

Il momento “ufficiale” della visita, rivela Chi, è avvenuto la sera di sabato 18 agosto, quando nel parco della villa è stata allestita una cena di gala alla quale hanno partecipato una quindicina di ospiti. La cena si è protratta fino a notte fonda. I duchi di Sussex sono poi ripartiti domenica pomeriggio da Malpensa.