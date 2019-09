Mattinata all’insegna della cura dell’ambiente per gli alunni di Briosco.

I bambini “puliscono il mondo”

Ieri, venerdì, i bambini delle classi quarte delle primarie di Briosco e Capriano hanno partecipato all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, organizzata da Legambiente, raccogliendo rifiuti abbandonati in alcune aree del comune.

“Puliamo il Mondo è l’appuntamento italiano di Clean Up The World, il più grande evento internazionale di volontariato ambientale, nato a Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi – ha spiegato l’assessore all’Istruzione Antonella Casati – Ringraziamo i bimbi per l’ottimo lavoro, svolto con entusiasmo! Le maestre che ci hanno accompagnato e i volontari che ci hanno guidato nella raccolta. Impariamo dai bambini ad essere cittadini migliori”.

“Un grazie particolare – ha concluso l’assessore – va ad Antonio Redaelli, volontario comunale, che ha reclutato i nonni che ci hanno accompagnato ed ha elaborato il percorso”.