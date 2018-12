Ve li ricordate lo scorso aprile, quando erano diventati campioni europei di ballo in Inghilterra nelle “danze standard”? Bene, nel weekend appena passato i brianzoli Luca e Sonia ne hanno “combinata” un’altra… sono arrivati a un passo dal titolo mondiale a Parigi.

Luca e Sonia campioni europei di ballo…

Sonia Febbraro e Luca Marzi, volti noti nell’ambiente del ballo dalla Brianza al Milanese (coppia in pista e nella vita, abitano a Bernareggio, ma lavorano insieme all’Eureka Dance di Cinisello Balsamo) sono campioni europei WDC – World dance council – in carica di ballroom, specialità che alle nostre latitudini è nota come “danze standard”, vale a dire valzer inglese, tango, valzer viennese, slow fox-trot, quick step.

…e per un soffio quasi campioni mondiali

Nel weekend scorso a Disneyland Paris hanno partecipato a tre giorni di competizioni nell’alveo della WDC Amateur League e hanno riportato a casa in Lombardia un risultato di tutto rispetto:

World Championship Over 40 terzo posto

World Championship Over 50 secondo posto

Fred Astaire Cup Over 50 primo posto

“Terzo anno consecutivo a un passo dal titolo mondiale… Speriamo nella prossima edizione”.

Così il monzese manager della sala e accademia di danza cinisellese.