I campioni della Briantea84 si raccontano. Appuntamento questa sera, 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, a Cesano Maderno.

Per “Talenti senza barriere”, il calendario delle iniziative varate dall’Amministrazione comunale di Cesano Maderno in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, incontro questa sera alle 21 in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo coi campioni della UnipolSai Briantea84 di Cantù. La società ha scelto lo slogan “Be the Revolution” per questa stagione. “Giusto! Bisogna cambiare: promuoviamo i diritti delle persone con disabilità, preoccupiamoci del loro benessere. Ma soprattutto facciamo in modo che possano partecipare pienamente alla vita sociale, lavorativa e culturale della comunità!”, le parole dell’Amministrazione comunale.



Santorelli e Morato a Cesano

Saranno presenti i cestisti Francesco Santorelli e Laura Morato, membri anche della Nazionale italiana, che testimonieranno la propria esperienza sportiva nell’ottica nella promozione dei diritti delle persone con disabilità a qualsiasi livello, per il progresso della comunità. Ingresso libero.