“I care. Questa città mi sta a cuore» è l’incontro promosso dalla “Caritas – Comunità pastorale S. Teresa – Desio” venerdì 9 novembre alle 21 presso la sala della Pro Desio (via Garibaldi, 81 – ingresso libero).

Le domande della comunità

Il sociologo Egidio Riva parlerà di “Una comunità conosce, si interroga, risponde”. Egidio Riva è professore associato di Sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università degli Studi di Milano – Bicocca e collabora con la “Fondazione Ismu – Iniziative e studi sulla multietnicità” per lo studio dell’imprenditoria immigrata.

Una città attenta ai bisogni

“Insieme, per una città attenta ai bisogni e ai segni dei tempi” è, invece, il titolo del secondo intervento, quello di Luciano Gualzetti. Lecchese, 57 anni, Gualzetti è direttore direttore della “Caritas Ambrosiana” (il primo laico) dal 2016. è stato presidente della “Fondazione San Carlo”, specializzata in progetti di housing sociale e formazione professionale, e di presidente della “Fondazione San Bernardino”, promossa dalla Conferenza Episcopale Lombarda per prevenire l’usura, e dal 2009 è segretario generale del “Fondo Famiglia Lavoro”, istituito dalla Diocesi di Milano per affrontare le conseguenze della crisi economica. Modera l’incontro don Gianni Cesena, prevosto di Desio.