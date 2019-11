I Saveriani saluteranno Padre Piero Pierobon, rettore uscente, con una Messa sabato 23 novembre, che sarà celebrata nella Casa di Desio.

I Saveriani salutano Padre Piero Pierobon, rettore uscente

“Ho girato il mondo e ho apprezzato tante realtà diverse, ho cercato di farle vedere ai giovani”. Padre Piero Pierobon è il rettore uscente dei Saveriani, che dal 3 dicembre sarà Superiore della comunità a Tavernerio (Como). È stato in città per 4 anni, dopo essere stato 12 anni in Africa e non solo.

A Desio ha sempre cercato di valorizzare il dialogo interreligioso

«In questa Casa ho sempre cercato di continuare il cammino del dialogo interreligioso – ha detto – È importante per me valorizzare la conoscenza e l’incontro per apprezzare culture diverse ed essere pronti ad accogliere gli aspetti positivi dell’altro». Ed è stata una cosa che a Desio è riuscito a fare bene. Il 23 novembre sarà celebrata una Messa di saluto alle 18.45 nella casa dei Saveriani, presieduta da Padre Pierobon, seguita da un momento di condivisione in sala San Francesco. Il suo posto è stato lasciato al giovanissimo Padre Emmanuel Adili, 38 anni, originario del Congo.