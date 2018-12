L’anno scorso il “papà” aveva trionfato ai Campionati italiani vincendo il titolo di “Best in Show”. Nei giorni scorsi la “figlia” lo ha addirittura superato, centrando il titolo europeo. Insomma, buon sangue non mente, anche tra i conigli. Lo dimostrano gli esemplari allevati con passione da Daniele Barrale nei terreni intorno a casa, a Cascina Tremolada di Veduggio.

Conigli da medaglia d’oro

Ai Campionati europei di Herning, in Danimarca, il 29enne è riuscito a raggiungere un risultato storico: mai nessun italiano prima di lui aveva messo al collo la medaglia d’oro con la razza pezzata tricolore.

Daniele si è presentato all’importante appuntamento con quattro “soggetti”, come suggerisce il linguaggio tecnico: due maschi, tra i quali il campione italiano, ed altrettante femmine. Una di queste è salita sul primo gradino del podio, dopo aver conquistato la giuria di esperti con la sua pelliccia, il suo colore e le sue caratteristiche morfologiche da vera “reginetta”». Ma non è finita qui: la “collezione” giunta da Veduggio (i quattro conigli) ha registrato il punteggio più alto, aggiudicandosi anche il titolo collettivo di più bella d’Europa.

“Quando mi hanno comunicato la notizia ho urlato di gioia – ha assicurato Daniele, presto papà per la seconda volta – E’ stata un’emozione incredibile davvero”.

Emozione più che meritata se si pensa all’impegno ed all’amore che dedica ai suoi animali, una cinquantina in tutto, ogni giorno, anche quando la fatica accumulata dopo il turno da salumiere all’Iperal di Barlassina si fa sentire.

“Prima di partire per la Danimarca stavo con loro fino a tarda notte, perchè tutto fosse perfetto, la preparazione è fondamentale in vista di ogni gara …”, assicura.

Merito anche della compagna

“Un grazie speciale va al mio veterinario di fiducia, Roberto Valli, sempre disponibile; a Paolo Giacomelli, esperto del settore e giudice che si è fatto carico del trasporto e della gestione dei conigli in modo impeccabile. E alla mia compagna Arianna, senza la quale non andrei lontano”.

Ora il pensiero è tutto rivolto agli Italiani, in programma per il prossimo fine settimana a Reggio Emilia. Riusciranno i campioni di Barrale ad arricchire il loro medagliere? Quello che è certo è che Veduggio farà il tifo per loro. Per seguirli è possibile visitare la pagina Facebook “Allevamento i conigli della cascina Tremolada”.