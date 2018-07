I volontari di Capriano sono da dieci e lode. Partita giovedì, si è conclusa domenica la festa patronale della frazione di Briosco.

Volontari instancabili

E’ stato un successo. Meritato per i volontari che si sono spesi davvero molto per riportare la patronale ai fasti di un tempo.

Per quattro giorni, da giovedì a domenica, Capriano ha celebrato la festa della Madonna del Carmine. Accanto ai momenti dedicati alla spiritualità, tra i quali la tradizionale processione con la statua della Madonna del Carmine portata dagli Alpini, non è mancata un’ondata di divertimento che ha travolto decine di persone.

Venerdì i protagonisti sono stati le due ruote a motore e il rock dei “Fine Brain”. Sabato una folla danzante ha riempito l’oratorio grazie alle note dell’Orchestra Titti & Lele. Senza dimenticare l’esposizione di modellismo agricolo. Finale spumeggiante quello di domenica con “Atmosfera band” e la mostra “Capriano terra di artisti”. Al calare del sipario, gli organizzatori hanno dato l’appuntamento all’anno prossimo con una promessa: “Sarà ancora tutto più bello”.