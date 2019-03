L’arcivescovo Delpini a San Siro

Presenti quasi 50mila persone, tra “cresimandi”, genitori, padrini e madrine, catechisti e catechiste, educatori e animatori e responsabili, ieri allo Stadio Meazza di San Siro per incontrare l’arcivescovo Delpini. L’evento ha coinvolto le parrocchie dell’Arcidiocesi di Milano, ed ha visto coinvolte le province di Milano, Varese, Lecco e Monza.

Lo spettacolo

I partecipanti hanno iniziato a riempire gli spalti intorno alle 14 e, in attesa dell’Arcivescovo, hanno assistito a coreografie, canti e musiche. Alle 17 l’ingresso in “campo” dell’arcivescovo Delpini, acclamato e applaudito da tutti, che ha tenuto un momento di preghiera e riflessione inframmezzato da coreografie e balletti, animati da circa 1.000 volontari provenienti da tutte le parrocchie partecipanti.

Sfortunatamente quest’anno, non essendo ancora concluso il campionato, non si è potuto utilizzare il campo e quindi il tutto si è svolto sugli spalti e a bordo campo…. Non sono comunque mancati momenti affascinanti e suggestivi, come quello all’imbrunire quando tutti hanno acceso le torce dei loro telefonini per illuminare gli spalti …

Nel corso della giornata tutti i ragazzi sono stati anche invitati a compiere un gesto di solidarietà nei confronti dei loro coetanei più sfortunati, versando un’offerta che servirà alla costruzione di una comunità per minori siriani non accompagnati in Libano.