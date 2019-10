Il 28 ottobre all’ospedale di Desio la giornata per la promozione della salute della donna. Ecco tutti le attività gratuite.

All’ospedale di Desio la giornata per la promozione della salute della donna

Una giornata intera dedicata alla promozione della salute della donna, organizzata dalla Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Desio. L’appuntamento è per il 28 ottobre al secondo piano del presidio, che per il sesto anno consecutivo propone una serie di attività e di controlli.

Durante l’open day, “DDD”, “Una donna, per le donne, a Desio”, le ostetriche del presidio e del territorio saranno a disposizione per chiarire i dubbi e per consulti individuali legati a tematiche quali gravidanza, maternità e allattamento.

Una decina di attività, tutte gratuite rivolte nella maggior parte dei casi alle neo mamme e alle donne in gravidanza. Ci sarà però anche l’opportunità di eseguire la valutazione del pavimento pelvico e il pap-test, gratuito nell’ambito del programma preventivo nazionale, previa prenotazione con impegnativa allo 0362/383224.

La giornata sarà un susseguirsi di eventi gratuiti. Per prenotare la partecipazione basta

chiamare tutti i giorni dalle 16 alle 19 allo 0362/383224.

Ecco l’elenco degli incontri in programma: