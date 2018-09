Un caratese riceverà all’inizio del mese di ottobre l’ordinazione diaconale nella cattedrale di Piacenza.

La celebrazione nel duomo di Piacenza

Sabato 6 ottobre alle ore 16 nel duomo di Piacenza il caratese Matteo Dell’Orto verrà ordinato diacono dal vescovo monsignor Gianni Ambrosio. Dell’Orto, originario di Carate Brianza, vive da anni con la sua famiglia a San Nicolò a Trebbia, frazione di Rottofreno comune in provincia di Piacenza. Da sempre è impegnato nei gruppi parrocchiali. Dopo aver concluso il suo percorso di formazione e di studi è arrivato al traguardo del diaconato permanente.

Il diacono: cosa fa?

Il Concilio Vaticano II nella Costituzione Lumen Gentium al punto 29 parlando del diaconato dice: “In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani «non per il sacerdozio, ma per il servizio». Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nella «diaconia» della liturgia, della predicazione e della carità servono il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio.

È ufficio del diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l’eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura.