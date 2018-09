Il Babbo più Bello Sprint vive a Bovisio Masciago. Si chiama Nigel Basset, ha 34 anni, è un broker originario delle Seychelles ma da anni residente a Bovisio. E’ papà di Chris, 3 anni.

A Casaletto Vaprio per diventare il “Babbo più bello d’Italia”. Sono ripartite in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Il Babbo più Bello d’Italia”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutti i papà aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni.

Giunto quest’anno alla sua 25esima edizione, la manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso), ha fatto tappa anche a Casaletto Vaprio con il patrocinio del Comune.

La selezione, valevole per l’elezione di “il Babbo più Bello d’Italia 2019” ha visto i papà partecipanti impegnati a sfilare in passerella con abiti casual ed eleganti e a sostenere anche prove di abilità. Una serata per scoprire i loro talenti nascosti tra cui cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative e artistiche, coinvolgendo le mogli o i figli.

Vince Emanuele Altrocchi

La giuria, presieduta dal sindaco di Casaletto Vaprio, Ilaria Dioli, ha proclamato vincitore della selezione Emanuele Altrocchi, 31 anni,

operaio, di Casaletto Vaprio, sposata con Andrea Degli Angeli e papà di Elia di 4 anni. Emanuele è un simpatico papà con il sogno nel

cassetto di fare il giro del mondo in compagnia di sua suocera.

I papà premiati

Tra i vincitori c’è anche Nigel Basset, 34 anni, broker, originario delle Seychelles ma residente a Bovisio, papà di Chris di 3 anni che vince la fascia come “Babbo più Bello Sprint”.

Sul podio anche “il Babbo più Bello Fashion” Alex Pilloni, 43 anni, autista, di Palazzolo sull’Oglio (BS), papà di Mattia e Giada, di 16 e 10 anni; “il Babbo più Bello Sorriso” Davide Rosso, 35 anni, ricercatore, di Trescore Cremasco (CR), papà di Olimpia di 2 anni; e “il Babbo più Bello Simpatia” Angelo Savoia, 52 anni, agricoltore, di Cremosano (CR), papà di Giorgia, Jacopo e Luca, di 16, 15 e 12 anni.

Il concorso continua

La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Cristina Rossetti “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2013”. Ospiti d’onore le Mamme Madrine di “Miss Mamma Italiana” (ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2019, anche il concorso “Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli). I papà interessati a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541/344300.