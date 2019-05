Il popolare “Baffo”, Roberto Da Crema, lancia “Segniamo Insieme” in programma allo stadio “Ferruccio” di Seregno il 5 giugno. In campo per beneficenza la Nazionale Calcio Tv con volti noti dello spettacolo.

Presentata la partita “Segniamo Insieme”

Martedì mattina a Seregno nella sede di Bkt la presentazione di “Segniamo Insieme”, partita benefica in programma nella serata di mercoledì 5 giugno allo stadio “Ferruccio”. L’evento è inserito nel programma di “Seregno Sport Week”, il maxi contenitore con cinquanta eventi sportivi in dieci giorni che coinvolge quaranta società sportive locali.

In campo la Nazionale Calcio Tv

In campo a Seregno una rappresentativa locale di “Seregno Sport Week”, compreso il sindaco Alberto Rossi, e la Nazionale Calcio Tv. Annovera personaggi noti del mondo della televisione e dello spettacolo fra cui Gianluca Impastato, Steve Vogogna, il “Baffo” da Crema ma anche Gianni Sandrè che sarà “prestato” come allenatore alla squadra di casa, al pari del portiere Vito Elia, per tre anni preparatore dei portieri al Seregno.

Il ricavato della partita in beneficenza

Alla partita “Segniamo Insieme” con ingresso libero ci sarà la possibilità di lasciare un’offerta. L’intero ricavato verrà destinato alla Consulta del volontariato per sostenere le attività benefiche sul territorio. Bkt, azienda sponsor dell’evento, metterà a disposizione del pubblico numerosi gadget.