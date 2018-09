Il Basket Robbiano festeggia i 50 anni.

Una storia gloriosa

Il Basket Robbiano festeggia i 50 anni. Mezzo secolo di vita. Cinquant’anni a canestro per il «Basket Robbiano» e non sentirli. Festa grande in questi giorni per la squadra di basket della frazione, una delle realtà più importanti nel panorama lombardo e nazionale.

Una storia nata nel 1968 in oratorio grazie alla felice intuizione di suor Agnese, religiosa della congregazione di Maria Bambina, che aveva assecondato il desiderio di un gruppetto di ragazze che giocavano sul campetto da basket in asfalto e volevano costituire una squadra vera e propria. A proseguire l’esperienza di suor Agnese si alternarono diversi presidenti fino ad arrivare ai giorni nostri con Gian Mario Di Pauli che può contare sulla prima squadra, una ventina di giocatrici e una decina di collaboratori.

Ai festeggiamenti della società, nei giorni scorsi, ha partecipato anche l’assessore regionale allo Sport, Martina Cambiaghi.

SUL GIORNALE DI CARATE IN EDICOLA MARTEDI’ 2 OTTOBRE IL SERVIZIO COMPLETO