Il Cai Desio ha premiato i suoi baby alpinisti. Nel salone del Centro saveriani missionari si è infatti svolta la serata conclusiva del 38esimo corso di alpinismo giovanile.

Il Cai Desio ha organizzato un apericena per festeggiare

Quest’anno la formula adottata dagli organizzatori è stata l’apericena, dove i giovani con le loro famiglie, in totale circa 90 persone, hanno cenato con un ricco buffet preparato da una rinomata chef di Cesano Maderno. Non potevano certo mancare la degustazione di dolci portati dai genitori dei ragazzi e a seguire un breve discorso del presidente del Cai Desio, Claudio Rovelli, che ha ringraziato i ragazzi e le loro famiglie per l’impegno dimostrato durante le nove uscite in ambiente montano del corso.

Consegnati gli attestati ai baby-alpinisti

Il presidente ha inoltre anticipato alcuni eventi che verranno organizzati nel 2020 in occasione dei 100 anni di fondazione della sezione Cai di Desio. Gli accompagnatori dell’alpinismo giovanile hanno quindi consegnato gli attestati di partecipazione ai ragazzi con un omaggio personalizzato per ciascun giovane. Un premio speciale è stato consegnato a sei giovani alpinisti che hanno partecipato a tutte le escursioni previste dal programma 2018. A seguire la proiezione del video realizzato con le foto delle escursioni. Appuntamento per marzo 2019 con la presentazione ufficiale del 39esimo corso di alpinismo giovanile.