Il Cai Desio si prepara a festeggiare il traguardo del secolo di vita… in musica. Sarà infatti affidata al tradizionale evento che si tiene al Rifugio Bosio-Galli in alta Valmalenco l’apertura delle celebrazioni per i cento anni della sezione.

Cai Desio inizia i festeggiamenti al Rifugio Bosio-Galli

Nel week-end dell’8 e 9 settembre il Cai Desio e la famiglia Lotti organizzano un’iniziativa che unisce montagna, natura, buona cucina, musica e amicizia. Sabato 8 appuntamento con «Armonia tra cielo e stelle in un “rosso” di sera», con degustazione di vini valtellinesi di produttori locali; domenica 9 alle 10.30 messa alla cappella del Rifugio, seguita, alle 11.30, dal concerto musicale/vocale diretto dal maestro Enrico Balestreri al pianoforte con musiche di autori classici, accompagnato da Clara Ciliberti (chitarra), Silvia Vavassori (chitarra e soprano), Patrizia Di Benedetto (pianoforte) e Alessandro Monga (flauto).

Un evento all’insegna della musica e dell’emozione

Il progetto musicale e l’esecuzione è affidata a giovani musicisti studenti del conservatorio che fanno parte del Coro Città di Desio con la partecipazione di strumentisti di grande esperienza professionale. Un flauto, due chitarre, un soprano e una pianista si alterneranno sul palcoscenico del Rifugio Bosio-Galli con musiche di autori classici e non solo. Le musiche di Bach, Haendel, Mendelssohn, Villa Lobos,

Tarrega e Puccini saranno il linguaggio dell’anima per una nostra ricerca interiore del tutto personale e, potete esserne certi, sarà un momento indimenticabile ed emozionante.