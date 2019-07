Una notte con i rubinetti all’asciutto per i residenti del centro di Besana.

Rubinetti asciutti mercoledì notte

Dalle 22 di mercoledì 3 luglio e fino alle 7 del giorno successivo, o comunque fino al termine dei lavori in capo a BrianzAcque sulla rete idrica, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua in piazza Umberto I, nelle vie Giuseppe Verdi, Carlo Ferrario e Giovanni Corti.

Nella mattinata di oggi, lunedì 1, i tecnici incaricati del gestore unico del ciclo idrico integrato, stanno verificando casa per casa la reale posizione dei contatori per dare indicazione dell’effettivo blocco dell’erogazione.

“Al fine di alleviare il disagio, la casetta dell’acqua di via Dante rimarrà aperta ai residenti per tutta la notte – avvisa il sindaco Emanuele Pozzoli – L’interruzione è necessaria per far procedere i lavori in corso in via Carlo Ferrario. Pertanto chiedo la collaborazione di tutti e segnalo il numero verde attivo 24 ore su 24 di BrianzAcque 800.104.191”.

Si raccomanda la disattivazione degli impianti autoclave e la chiusura, per sicurezza, di tutti i rubinetti interni alle abitazioni.