Il cesanese Massimo Vergani sindaco a Dorio, nel lecchese. Il politico, legato alla lista di maggioranza “Alleanze civiche”, è riuscito a spuntarla sullo sfidante Gianpiero Tengattini per soli sei voti.

Vergani sindaco per sei voti

Grande gioia per Massimo Vergani che ha conquistato la carica di sindaco di Dorio per un soffio: sono, infatti, solo sei i voti di differenza tra le liste “Dorio Viviamolo” (101 voti) e “Continuare insieme Dorio” (95 voti) per un tiratissimo 51,53% vs 48,47%. Alle urne si sono recati circa il 70% degli aventi diritto al voto (206 su 294). Solamente 4 le schede nulle e 6 quelle bianche. Vergani è il nuovo sindaco di Dorio grazie alla fiducia di ben 101 cittadini. Nella sua lista figurava anche il sindaco uscente.

A Cesano è stato anche vicesindaco

Vergani è stato tra i fondatori di “Alleanze civiche”. Impegnato in politica dal 1975, è stato consigliere comunale a Cesano Maderno dal 1980 al 1995, a Nova Milanese dal 1999 al 2003 ed è stato vicesindaco a Cesano Maderno nel mandato 1985-1990 con sindaco Annibale Sivelli. Attualmente è il secondo dei non eletti, dopo l’ex sindaco Paolo Vaghi.