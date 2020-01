Aaa tecnici volontari cercansi. E’ l’appello lanciato dai responsabili del cine teatro Edelweiss di Besana in Brianza.

Volontari cercansi

«Qualunque cosa farai, amala come amavi la cabina del Paradiso quann’eri picciriddu».

Ascoltare le parole di Alfredo di «Nuovo Cinema Paradiso» rievoca un’epoca in cui il proiezionista si destreggiava tra bobine infiammabili e correnti elettriche pericolose.

«I volontari tecnici della Sala della Comunità hanno un ruolo diverso, ma è la passione per il cinema e per la buona riuscita delle proiezioni ad accomunarli con la “vecchia scuola”; peccato però che il loro numero sia diventato col tempo insostenibilmente basso…». Queste le parole di Alberto Galoppini, impegnato ormai da 11 anni come proiezionista al cineteatro Edelweiss in compagnia di Luca Tolotta, Gianluca Merazzi, Fabio Conti, Salvatore Bucci e Alessandra Brambilla. Un’attività che questi ragazzi svolgono con voglia ed entusiasmo, ma che ora più che mai ha bisogno di nuove forze.

«Siamo felicissimi che il numero di manifestazioni culturali che ospitiamo oltre ai film sia in aumento, ma coprire tutti i turni che vengono a crearsi è sempre più difficile», fa quindi notare il sovrintendente Diego Cazzaniga.

«Il cineteatro Edelweiss si regge su base volontaria da sempre e in toto, e soprattutto è la sala della Comunità Pastorale: abbiamo bisogno di chiunque abbia voglia di mettersi in gioco».

Fatevi avanti!

Non è necessario alcun prerequisito tecnico: tutto infatti verrà spiegato in alcuni incontri a partire dall’8 febbraio, alle 16, all’oratorio del capoluogo, a cui è possibile iscriversi via social o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica alessandra.bram@gmail.com.

«Più si è, più si riesce a fare, più l’impegno è leggero» concludono in coro i volontari. «Vi aspettiamo con gioia per farvi scoprire come far vivere il cinema».