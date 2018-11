Il luogotenente Giuseppe Vantaggiato, comandante della stazione dei Carabinieri di Meda, torna sul pulpito per tenere una lezione contro le truffe.

Due lezioni anti truffe in chiesa

Dopo l’esperienza di quest’estate, quando al termine della messa in Santa Maria Nascente era salito sul pulpito per dispensare consigli contro i malintenzionati, il luogotenente tornerà in cattedra domenica 25 novembre, durante la messa delle 11 nella chiesa Madonna di Fatima al Polo, e domenica 9 dicembre, durante la funzione delle 10.30 nella chiesa San Giacomo.

Ecco come riconoscere i delinquenti

Il comandante cercherà di fornire utili indicazioni soprattutto alla popolazione anziana, per fare in modo che stia in guardia e che sappia riconoscere “odore di truffa”, allontanando i delinquenti e avvisando immediatamente le forze dell’ordine. Uno dei principi da tenere sempre bene in mente è quello di non aprire mai la porta di casa a nessuno, soprattutto quando si è da soli.