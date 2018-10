Il comitato Maria Letizia Verga sul tetto del Pirellone. Il grande cuore dei volontari del “Maria Letizia Verga” di Cesano Maderno è salito sul tetto del Pirellone. Il 31esimo piano di Palazzo Lombardia ha ospitato, venerdì sera, la cena dei volontari cesanesi che da 36 anni sostengono la ricerca, la cura e l’assistenza dei bambini malati di leucemia.

Il comitato Maria Letizia Verga sul tetto del Pirellone

Ad accogliere i 130 invitati nella prestigiosa location, c’erano la referente del comitato cesanese, Rosanna Arnaboldi, e il presidente del “Maria Letizia”, papà Giovanni Verga. “Il mio ringraziamento va soprattutto ai volontari che sono il cuore del comitato. Un cuore che con tenacia, determinazione e positività, batte sempre al fianco dei bambini malati. Ringrazio anche il governatore Attilio Fontana per averci concesso gli elegantissimi spazi del Pirellone e tutti quelli che hanno contribuito al successo del nostro evento”. Una piacevolissima serata, scandita dalla musica dal vivo e dalla tombolata, che è servita a fare il punto su quanto fatto e su quanto ancora da fare, “per guarire insieme un bambino in più”, come recita lo slogan tanto caro al comitato.

Prima Halloween e poi il Natale: i banchetti dei volontari

I volontari guidati da Rosanna Arnaboldi saranno all’ospedale di Desio il 23 ottobre e all’ospedale di Giussano il 25 per offrire le zucche di cioccolato di Halloween. Una dolcissima idea per festeggiare con un dono “mostruosamente buono”. Poi entrerà nel vivo la preparazione dei banchetti per il Natale.