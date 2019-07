Il Comune di Besana sbarca sui social network. E’ attiva da oggi, venerdì, la pagina Facebook del Comune “per essere più trasparenti e vicini ai cittadini, oltre che per dare conto di ciò che facciamo”, ha assicurato il sindaco Emanuele Pozzoli nel primo video pubblicato. Primo di una lunga serie, garantisce.

Il Comune è su Facebook

Saranno pubblicate informazioni di servizio, comunicazioni, novità, eventi, chiusure… Prima riservate al sito internet municipale. Banditi, invece, la propaganda politica e sindacale.

“E’ uno strumento nuovo per noi, già utilizzato in altre realtà del territorio – ha spiegato il primo cittadino – In campagna elettorale avevamo promesso di rendere il Comune più smart, più fresco e vicino ai besanesi. Insomma, un Comune da tenere in tasca. Questo è il primo passo di molti altri che seguiranno”.

Per il momento agli utenti non è consentito inviare messaggi. E’ permesso invece lasciare commenti sotto i post. Ma fate attenzione: non sono ammessi contenuti discriminatori, offensivi, insulti, oscenità, minacce. Chi violerà le regole, “sarà bloccato e segnalato, anche alle forze dell’ordine”, assicura Pozzoli. “Facebook è uno strumento utile se utilizzato con la testa”.