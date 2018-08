Il Comune di Limbiate dona un pulmino all’Auser. Il nuovo veicolo consentirà ad autisti e passeggeri di viaggiare in maniera più confortevole

Il Comune dona un pulmino all’Auser

Alla cerimonia di consegna del nuovo mezzo in piazza Aldo Moro, al Villaggio Giovi, c’erano proprio tutti, volontari, autorità, cittadini. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Antonio Romeo, l’assessore ai Servizi sociali Fabio Zamin, il presidente dell’Auser Massimo Restelli. C’era anche lo storico presidente dell’associazione, Rosario Tartaro.

La benedizione di don Gianluca

Non poteva mancare la benedizione del nuovo mezzo da parte don Gianluca Romanò, parroco del Sacro Cuore. Nel suo intervento Restelli ha ringraziato il comune per il bellissimo dono che andrà a beneficio di tutta la comunità limbiatese, quindi ha ringraziato i volontari per il loro grande impegno.