Il Comune di Seregno offre posti di lavoro ai giovani per potenziare i servizi culturali e sociali.

Si cercano volontari per cultura e sociale

Lo scorso 20 agosto è stato pubblicato il bando nazionale per la selezione dei volontari di Servizio Civile. Bando a cui partecipa anche il Comune di Seregno che è alla ricerca di sette operatori da inserire presso i Servizi sociali (1 posto), la biblioteca (2 volontari), il settore Cultura (2) e nel comparto scuole (2).

Offerti 433 euro mensili

I progetti hanno durata 12 mesi con un orario di servizio non inferiore a 30 ore settimanali o 1400 ore annue per un compenso di 433,80 euro al mese. Al termine dell’esperienza al volontario sarà rilasciato un attestato valido ai fini concorsuali.

Possono presentare domanda i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, entro e non oltre il 28 settembre. Le informazioni sui requisiti richiesti, il dettaglio dei progetti e la modulistica sono reperibili sul sito del Comune.