Il coro ligneo in Chiesa Vecchia a Sovico sta tornando al suo antico splendore: i lavori di restauro saranno presentati alla cittadinanza domenica 7 aprile.

Il coro ligneo

Proseguono i lavori di restauro del coro ligneo nella Chiesa Vecchia a cura dell’omonimo Comitato: «Ci abbiamo messo 500 ore di lavoro pari a 15 settimane – spiegano i volontari – Abbiamo iniziato l’intervento a novembre dello scorso anno e ora siamo quasi alla conclusione. Stiamo organizzando un evento in programma domenica 7 aprile per mostrare ai cittadini quanto realizzato. Abbiamo svolto un pesante lavoro di pulizia, di disinfestazione dai tarli, di sistemazione degli intonaci caduti. Abbiamo tolto tutte le parti ammalorate conservando tutti i pezzi che sono stati sostituiti. Singolare la presenza di chiodi quadrati, che si usavano una volta, che li abbiamo riutilizzati di bellezza».

Appuntamento, dunque, a domenica 7 aprile dopo la Messa delle 11. Per l’occasione si esibirà la solista Sofia Maria Riva.

Il servizio completo sul Giornale di Carate in edicola da oggi, martedì 19 marzo 2019.