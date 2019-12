(foto archivio)

Il cuore grande dei brianzoli: donati 200 chili di alimenti ai bisognosi. I dati diffusi dal Banco Alimentare dopo la 23esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

La giornata di sabato 20 novembre ha visto il mondo del volontariato lombardo unito a migliaia di singole persone vivere insieme un gesto di incontro e di solidarietà verso i più poveri.

Durante la ventitreesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sono state raccolte in Lombardia 1.960 tonnellate di alimenti, oltre 200 chili solo in Brianza, che verranno distribuiti nelle prossime settimane alle 1.182 strutture caritative partner con l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia Onlus.

Questo è stato possibile grazie all’impegno di circa 42.000 volontari presenti in 1.810 punti vendita, di tantissime organizzazioni e scuole che hanno condiviso il desiderio di aiutare a costruire una società sempre più attenta nei confronti degli altri.

La 23esima edizione della colletta ha visto coinvolti oltre 1 milione di uomini e donne che, indipendentemente dalla loro situazione economica, hanno scelto di donare per aiutare le persone in situazione di difficoltà.

“La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare – dichiara Dario Boggio Marzet, Presidente dell’Associazione Banco Alimentare della Lombardia – si è confermata anche quest’anno un grande momento corale di risposta al desiderio dell’uomo riassunto nell’appello del Papa per la Giornata del Povero: i poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente”.