Il “Decreto sicurezza”, disposizioni in materia di immigrazione e diritti, al centro dell’incontro del Pd di Desio. Sarà ospitato questa sera, 26 novembre, alle 21, al Circolo Briani.

“Decreto sicurezza” al centro del primo evento di formazione del Pd

E’ una serata di formazione sulle novità introdotte dal Decreto-Legge Sicurezza e Immigrazione, o “Decreto Salvini”, temi che saranno affrontati insieme all’avvocato Alberto Guariso di Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione). E’ il primo evento di formazione che il Circolo desiano del Pd organizza dopo il congresso locale dell’altra domenica, durante il quale è stata ridefinita la squadra del segretario Angelo Paola. Ne fa parte anche il consigliere comunale Achille Taccagni, con delega alla formazione politica.

“La formazione è uno degli elementi da cui il Pd deve ripartire”

“Sono convinto che uno degli elementi da cui ripartire oggi come Partito democratico sia la formazione” afferma Achille Taccagni. Il motivo? “Perché siamo piuttosto confusi: a sinistra dobbiamo infatti recuperare le nostre parole per affrontare i temi più importanti del dibattito politico, per impostare una strategia politica che sia sinceramente alternativa ai sovranismi e alla retorica securitaria e di chiusura della destra”.