Il forte vento ha portato qualcosa di buono: calano le polveri sottili. Arpa Lombardia infatti ha rilevato in tutta la Lombardia un significativo calo dei livelli di Pm10 nell’aria con valori che in tutte le province sono sotto la soglia dei 50 µ/m3 e in alcune scendono addirittura sotto i 10 µ/m3 della media provinciale.

In base ai dati rilevati ieri dalle centraline di monitoraggio di Arpa Lombardia ecco le medie provinciali: Milano (16,1 µ/m3), Monza (13,5 µ/m3), Bergamo (11,3,1 µ/m3), Brescia (13,7 µ/m3), Varese (10,3 µ/m3), Como (7,3 µ/m3), Lecco (9,3 µ/m3), Pavia (11,2 µ/m3), Lodi (11,5 µ/m3), Cremona (16 µ/m3), Mantova (6,8 µ/m3) e Sondrio (9,5 µ/m3).

L’inquinamento tornerà a “soffocarci” nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni potranno tornare condizioni progressivamente più favorevoli all’accumulo degli inquinanti, almeno fino alla giornata di domenica, quando le condizioni torneranno a essere neutre o variabili.

Previsioni per domani

In particolare oggi e domani, venerdì 7 febbraio 2020, deboli correnti settentrionali stabili, con tempo soleggiato (anche se con nubi in aumento venerdì pomeriggio sulla pianura occidentale), ventilazione debole e formazione di inversione termica al suolo nelle ore più fredde: condizioni da favorevoli a temporaneamente molto favorevoli all’accumulo.

Sabato flusso in rotazione da ovest e progressivamente più umido, con aumento generale della nuvolosità ma nessun’altra variazione significativa (possibile pioviggine sul Pavese): ancora condizioni favorevoli all’accumulo. Domenica nuvolosità diffusa e possibilità di deboli precipitazioni sparse verso sera: condizioni neutre o variabili.

I danni del vento in Brianza

Intanto sia martedì che ieri, mercoledì, il vento forte ha provocato diversi danni in Brianza. Qui alcuni dei principali articoli pubblicato nelle ultime ore:

