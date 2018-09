L’istituto “Gandhi” di Besana inaugura i nuovi laboratori per gli odontotecnici. Il taglio del nastro è previsto per sabato 6 ottobre, alle 11.

Al “Gandhi” non ci si ferma mai

Sono in arrivo giorni entusiasmanti per gli studenti del “Gandhi” di Besana. Si parte venerdì 5 ottobre quando, nella sede distaccata dell’indirizzo IPIA, in via Garibaldi, si terrà una mattinata sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Protagonisti Valentino Magliaro, membro della fondazione Obama, nata grazie all’ex presidente degli Stati Uniti, e Public Relations Manager del Gruppo Spaggiari Parma. Con lui ci sarà Vincenzo Vetere, presidente di ABCS.

Mercoledì 10 ottobre, nella sede centrale di via Foscolo, le classi quinte A e quarta B, con i loro docenti di Diritto, incontreranno Davide Rossi, giornalista del sito satirico “Lercio”, esperto di bullismo, cyberbullismo e pericoli della rete.

Nuovi laboratorio per i futuri odontotecnici

Sabato 6 ottobre, alle 11, sempre in via Garibaldi, saranno inaugurati i laboratori per gli odontotecnici, ridisegnati per intero. Nuova la pavimentazione, postazioni di lavoro altamente tecnologiche e adeguate agli ultimi standard di qualità del lavoro e di sicurezza scolastica, postazione motorizzata per studenti con disabilità. Un laboratorio digitale è dotato in particolare di postazioni che permettono lavorazioni in CAD-CAM tramite un pc master. Oltre che l’utilizzo di un fresatore per creare protesi fisse, nel rispetto di protocolli operativi adottati nel mondo del lavoro.

I laboratori sono stati allestiti anche grazie ad un finanziamento PON 2014-2020 . Le delibere di Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto hanno permesso la candidatura del progetto. Progetto formalizzato nel mese di dicembre 2017 e risultato tra i vincitori nazionali entro una rosa di innumerevoli candidati.

La preside Virginia Rizzo ha invitato al taglio del nastro il sindaco Sergio Cazzaniga, le autorità regionali e provinciale del settore scolastico e della società civile.