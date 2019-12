Il Gigante ha riaperto l’ex Superdì del quartiere Molinello di Cesano Maderno. Oggi la cerimonia inaugurale con la benedizione e il taglio del nastro, domani mattina, 12 dicembre, l’inizio vero e proprio dell’attività.

Benedizione e taglio del nastro, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 dicembre, per il nuovo punto vendita Il Gigante di Cesano Maderno. E’ il secondo della città, dopo quello avviato anni fa in centro. Alla presenza delle autorità, cittadine e non solo, il patron Giancarlo Panizza ha consegnato “con orgoglio” la nuova struttura commerciale alla comunità.

Assunti 34 lavoratori del vecchio Superdì

Degli ottanta lavoratori del punto vendita, trentaquattro provengono dal Superdì chiuso nell’estate dello scorso anno per fallimento della proprietà. Sono stati tutti assunti con contratto a tempo indeterminato. Motivo di grande gioia, questo, per il sindaco Maurilio Longhin: “Oggi è una giornata speciale, una vera festa per la nostra città. Tutti i 34 dipendenti dell’ex Superdì, che rischiavano di rimanere senza lavoro, sono stati riassunti dal Gigante, che oggi apre i battenti raddoppiando la sua presenza in città. Abbiamo lavorato tanto per questo obiettivo e finalmente lo vediamo concretizzato”.

Un gioco di squadra per un unico obiettivo

La riapertura del punto vendita e la salvaguardia dei posti di lavori sono obiettivi raggiunti grazie a un gioco di squadra che ha visto impegnati fianco a fianco Il Gigante, la proprietà dell’immobile, l’Amministrazione comunale e la commissione regionale Attività produttive (presenti alla inaugurazione il presidente Gianmarco Senna e i consiglieri Andrea Monti e Gigi Ponti). “Questa storia si è conclusa bene e ne sono orgoglioso”, ed è la prova che “quando si lavora seriamente si possono raggiungere traguardi positivi”, ha aggiunto il sindaco. “Siamo riusciti proprio in una bella impresa” gli ha fatto eco Senna ricordando l’estate 2018, quando i lavoratori Superdì, senza prospettive per il futuro, si erano rivolti a lui in cerca di aiuto.

