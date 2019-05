Premiati dal Comitato territoriale di Milano – Monza e Brianza della Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti come “miglior gruppo organizzatore esordiente della Provincia di Monza e della Brianza per ben aver interpretato i valori Fiasp dello sport per tutti”. Un riconoscimento prestigioso quello meritato dal gruppo sportivo “GSV Veducc” di Veduggio per la loro “Corsa di San Martino”, rinata nel novembre del 2017, a una trentina di anni di distanza dall’ultima edizione, con un taglio ecologico: addio alla plastica e spazio a stoviglie biodegradabili e acqua potabile.

Premio prestigioso per il GSV Veducc

Il gruppo guidato dal presidente Ermano Spinelli ha ritirato la targa sabato sscorso, nell’ambito del premio “Podismo di qualità” e concorso podistico “La Provincia e le sue Cascine edizione 2018”.

Il prossimo appuntamento firmato “GSV Veducc” è per questo pomeriggio, sabato 25 maggio, con “La Notturna del Ciliegio”, camminata aperta a tutti, organizzata con il patrocinio del Comune di Veduggio. Ci si ritroverà al centro sportivo di via dell’Atleta per la partenza libera dalle 18 alle 18.30. Due i percorsi, da 8 e 14 chilometri. Le iscrizioni resteranno aperte fino al via.