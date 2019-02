Il lentatese Davide Boffi è il nuovo assessore della Giunta di Casnate con Bernate, nel Comasco.

Giunta Casnate: un tecnico come assessore ai Lavori pubblici

Verrà presentato ufficialmente alla cittadinanza in occasione del prossimo Consiglio comunale che si terrà il 28 febbraio ma sono state sciolte le riserve sull’ultimo assessore della nuova Giunta casnatese. Dopo le dimissioni di gruppo di Maria Grazia Sassi, Carmine Mussari, Mara Tolettini e Antonio Milani, il sindaco Fabio Bulgheroni aveva nominato vicesindaco la bernatese Cristina Saccoccio e assessore ai Servizi Sociali Antonella Girardi della lista di minoranza “La Clessidra”. A distanza di quasi quattro mesi giunge anche il nome dell’ultimo assessore della sua Giunta, che lo accompagnerà fino a fine mandato, nella primavera del 2020.

Una nuova avventura per Davide Boffi

Si tratta di Davide Boffi, 27 anni quest’anno, laureato in Giurisprudenza e residente a Lentate sul Seveso, dove è molto conosciuto anche per il suo impegno nella Croce rossa. Nella Giunta casnatese Boffi sarà un assessore esterno ma anche un tecnico poiché non milita in alcun partito politico. Un assessorato di peso quello che gli viene affidato; si occuperà di lavori pubblici, patrimonio e affari generali. Inoltre vista la sua preparazione professionale, affiancherà il sindaco Bulgheroni per la supervisione degli atti amministrativi e collaborerà per l’attuazione di alcuni punti del programma inerenti le opere pubbliche. Attualmente è un avvocato praticante ma ha effettuato un tirocinio anche alla Prefettura di Milano nel ruolo di assistente amministrativo.