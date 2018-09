Il limbiatese Salvatore Di Maio punta dritto a Sanremo. Il cantante 24enne è finalista nelle selezioni regionali/interregionali del Festival

Di Maio punta a Sanremo

Salvatore Di Maio, 24 anni, nato a Desio, è finalista regionale/interregionale di area Sanremo tour e ora aspetta la seconda fase di ottobre che determinerà il suo futuro artistico come cantautore. «Il mio obiettivo è salire sul palco dell’Ariston e andare in puntata con i Big», ci confessa.

Il sogno di cantare

Dall’età di 8 anni, ha intrapreso un percorso fatto di studi e sacrifici che lo hanno portato a realizzare i suoi sogni. «Ho studiato tanto e mi sono diplomato in musica e canto pop alla “VMS”, la scuola di canto di Loretta Martinez, ex vocal coach del programma di “Amici”». Un ragazzo determinato e consapevole delle sue capacità, tanto da non arrendersi alla prima sconfitta. Infatti, già due anni fa aveva tentato la strada verso Sanremo.

Quest’anno ci riprova

Quest’anno Di Maio è tornato alla carica: «Io, Loretta e Andrea Leprotti, abbiamo fatto un inedito davvero forte. Sinceramente mi aspettavo di superare questa fase perchè quando fai le cose con passione e le fai bene, ce la fai». Unico artista in famiglia, sempre supportato dai genitori che hanno fin da subito creduto in lui, oggi insegna musica ai ragazzi e da anni si esibisce nei locali milanesi.

Si gode la prima vittoria

Cantante, musicista e Dj, riesce ad esprimere tutto il suo talento in ogni cosa che fa. Se non dovesse riuscire a salire sul palco, ha un piano B alternativo: «Anche se non dovessi riuscire ad esibirmi in televisione, farò uscire ugualmente la mia canzone, appoggiandomi ad una casa discografica». Di Maio è un artista indipendente, scrive i brani, compone musica da solo e ha le idee chiare. Per il momento, si gode la prima vittoria in attesa di vedere come andrà prossimamente