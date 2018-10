Il messaggio di Vittoria “vola” in Austria e commuove tutti. La bambina, residente a Meda, aveva affidato a un palloncino un toccante pensiero scritto dopo la morte del prozio al quale era molto legata.

Il messaggio con palloncino vola in Austria

Aveva affidato al cielo un toccante pensiero, ricco di amore e di speranza, rivolto a tutti coloro che stanno soffrendo per la perdita di una persona cara. E il palloncino ha volato per chilometri e chilometri, arrivando in Austria, dove ha toccato il cuore della persona che l’ha trovato, a tal punto da spingerla a rintracciare il mittente. E così il messaggio di Vittoria Beretta, 9 anni, è finito sui social, colpendo tutti per la profondità e la dolcezza del contenuto.

Ecco il contenuto del messaggio

Un pensiero scritto in modo semplice e diretto, come solo i bambini a volte sanno fare. «Se qualche persona perde un familiare deve farsi coraggio e non deve essere triste per sempre. Tutti devono essere bravi e non devono esserci al mondo persone cattive. Le persone devono amare tutti»: questo il messaggio allegato al palloncino che Vittoria aveva lanciato qualche settimana fa dal piazzale della chiesa di Cabiate, non immaginando certo che potesse percorrere tanta strada.

Il palloncino è arrivato a Carmen

Il palloncino è finito a Vorarlberg, regione dell’Austria occidentale, nel giardino di Carmen, che è rimasta profondamente colpita dal messaggio, tanto da decidere di farlo diventare virale: «Le parole belle e sincere non finiscono mai nel nulla. E grazie agli amici e ai social in poco tempo le ho fatte conoscere in ogni lingua, ovunque». Attraverso i riferimenti indicati sul biglietto ha contattato l’oratorio di Cabiate, che ha avvisato la famiglia di Vittoria. E papà Pierluigi Beretta, sempre via social, ha ringraziato Carmen: «E’ stato veramente tutto emozionante, Vittoria è contentissima e ti manda un grosso abbraccio. Grazie mille. Danke».

SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE DA OGGI, MARTEDI’ 30 OTTOBRE 2018