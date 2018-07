Il Movimento 5 Stelle si fa strada a Briosco. Sono partiti i primi banchetti informativi, così come le riunioni. L’obiettivo sono le Amministrative 2019.

Il Movimento 5 Stelle anche a Briosco

“Ho smesso di lamentarmi e ho iniziato a chiedermi: “Cosa posso fare io?”. Perché la responsabilità di ciò che ci accade intorno è, in parte, anche nostra”.

La risposta concreta che il brioschese Giancarlo Ardito si è dato è stata portare il Movimento 5 Stelle anche a Briosco. Una prima esperienza politica che “fa brillare gli occhi”, iniziata insieme all’amico Bruno Barbaro, conosciutissimo fotografo dello storico studio di Veduggio.

“Vogliamo lavorare per formare un gruppo coeso con il quale stendere un programma credibile, partendo dalla gente. L’obiettivo è provare a correre alle Amministrative del 2019”, ha spiegato.

L’avventura è iniziata. Già diversi i banchetti allestiti dai pentastellati. L’ultimo giovedì mattina della scorsa settimana, nell’area della Campagnola.

“Abbiamo definito un calendario con altre ventisei date da qui a dicembre – ha continuato Ardito – Saremo a Briosco, a Fornaci e Capriano. Vogliamo parlare con la gente per capire cosa manca a Briosco e trovare così la strada per migliorare le cose. Vogliamo offrire un’alternativa”.

“Un modo diretto di fare politica”

A conquistare il brioschese è stato “il modo di fare politica del Movimento 5 Stelle. Un modo semplice, diretto, comprensibile da tutti”. Che lo ha spinto a partecipare ai tradizionali raduni grillini “Italia 5 stelle”. La prima volta, da spettatore, a Imola; poi, l’anno scorso, a Rimini, da volontario.

“Lì ho capito che se vuoi darti da fare, puoi… – ha concluso – Noi crediamo nel progetto, abbiamo voglia di spenderci per il territorio, a partire dal nostro Comune. Con la possibilità di avere, tramite gli esponenti del Movimento, contatti diretti con il Governo e l’Europa. Forse rimarranno solo sogni, ma ci proviamo”.

Per saperne di più è attiva la pagina Facebook “Briosco – Amici del Movimento 5 Stelle”, dove saranno pubblicati di volta in volta le date delle riunioni in paese, aperte a tutti.