Il Movimento animalista di Monza e Brianza lancia un appello per dire stop ai botti di capodanno a difesa della salute degli animali.

Basta con petardi e altri botti all’ultimo dell’anno. E’ questo in sostanza l’appello del Movimento animalisti che, con l’avvicinarsi del capodanno, chiede lo stop di questa tradizione. L’obiettivo è spaventare il meno possibile gli animali ed evitare che soprattutto quelli più sensibili possano soffrirne.

“Ogni anno nel periodo di Capodanno si compie una strage e a causarla è la mano dell’uomo. Il fragore dei botti spaventa gli animali, tanto da far loro perdere l’orientamento – scrivono i responsabile di Monza e Brianza del Movimento – Il botto li sottopone ad uno stress così forte e prolungato da poterli anche uccidere. Panico, ecco la sensazione che provano. Si tratta di cani e gatti, che in molti casi tentano di fuggire, esponendosi ad incidenti con gravi conseguenze anche per gli automobilisti, oppure gettandosi nel vuoto se lasciati soli sui balconi; di uccelli, che terrorizzati scappano in piena notte dai loro nidi per finire spesso schiantati contro case e automobili; di roditori, che rischiano di essere investiti e di farsi male vagando disorientati. Nessun animale, che sia domestico o selvatico, viene risparmiato. Per non parlare di ciò che accade agli animali più anziani e deboli di cuore, che purtroppo “muoiono di paura”, letteralmente. Non dimentichiamo che i botti causano moltissimi ferimenti, spaventano anche i neonati e sono fonte di inquinamento, sia acustico che ambientale”.