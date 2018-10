Il Movimento Animalista di Monza e della Brianza si è presentato domenica 30 settembre nella sala comunale all’interno del canile di Monza.

Il Movimento Animalista di presenta

In sala erano presenti la responsabile del Movimento Animalista Regione Lombardia Manuela Gigante e il responsabile Milano e Provincia Roberto Cavallo, membro della Consulta Nazionale del Movimento.

L’onorevole Michela Vittoria Brambilla è intervenuta telefonicamente nel corso della presentazione. Oltre a fare un grande augurio per il rinnovato coordinamento provinciale, ha sottolineato che anche nella nostra provincia sono ancora tanti i passi necessari da compiere per affermare i diritti degli animali.

Tutti i membri della sezione

La viceresponsabile provinciale Chiara Nogarotto, che è anche responsabile cittadino per il Comune di Lissone, ha presentato i membri della sezione e gli altri responsabili cittadini. Marco Tripoli, tesoriere provinciale e responsabile cittadino per Limbiate; Nicoletta Marzano per Arcore; Moira Pasquato per Meda e Gabriele Lacquaniti per Besana.

La Responsabile provinciale Barbara Zizza ha illustrato il programma per Monza e provincia. L’obbiettivo principale è rendere le città pet-friendly e Monza città pilota, affinché possa essere il punto di partenza e l’esempio per tutte le altre realtà territoriali.

I punti qualificanti del programma

Punti importanti del programma del Movimento Animalista sono le adozioni consapevoli, prevenzione agli avvelenamenti, Parco e sua tutela, rispetto dell’ambiente e inquinamento. Argomenti che saranno sviluppati e affrontati anche con degli eventi.

Ad ottobre evento a Roncello

Ad ottobre, in data da stabilire, si terrà un evento di prevenzione agli avvelenamenti nella sala giunta del comune di Roncello.

Barbara Zizza e Chiara Nogarotto hanno l’intenzione di lavorare sul territorio affinché per tutti i 55 comuni della Brianza vi sia un responsabile cittadino. Figura di riferimento per le amministrazioni e supporto per le associazioni.

La politica al servizio degli animali

“Voglio mettermi a disposizione degli animali affinché la politica sia al loro servizio” dichiara Barbara Zizza “e so che, insieme a Chiara, riusciremo a far crescere la sezione giorno dopo giorno. Saremo la voce degli animali, moderata, ma risoluta. Noi per loro ci saremo”.