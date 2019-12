Il Natale 2019 si accende in Brianza: tutte le foto su Instagram e non solo. Se il vostro centro cittadino manca mandateci una foto via email o un messaggio sulla nostra pagina Facebook.

Entrati ufficialmente nella stagione natalizia 2019, i piccoli o grandi centri della Brianza, in queste ore, si stanno illuminando a festa. Luminarie, decorazioni, piste di pattinaggio, grandi alberi luccicanti nelle piazze principali rendono la magia del Natale ancora più vivida ed emozionante.

Emozione che si respira camminando per le strade, facendo qualche scatto e poi, magari, postandolo su Facebook o su Instagram, social dedicato alla fotografia per definizione.

Abbiamo quindi deciso di creare un collage con l’aiuto dei nostri lettori e anche dei tanti utenti che postano le loro foto sui social e farvi una fotografia generale del clima natalizio in Brianza. Se anche voi volete mandare la foto del vostro centro cittadino addobbato a festa potete scriverci a redazione@giornaledimonza.it oppure mandarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook a questo link

Monza

Cominciamo da Monza che proprio lo scorso fine settimana ha inaugurato la lunga e intensa stagione natalizia con tanti eventi in programma ( LI POTETE LEGGERE TUTTI QUI).

Scorrendo le foto su Instagram tanti utenti hanno condiviso scatti delle vie cittadine della città di Teodolinda.

Un post condiviso da andrea pirovano (@andrea231273) in data: 3 Dic 2019 alle ore 11:35 PST

#christmasvillagemonza #magic #bluechristmas #felicidades ✨💫 Un post condiviso da Elite Food • Event Organizer (@elitefooditaly) in data: 3 Dic 2019 alle ore 12:10 PST

Un post condiviso da massimo marzocchi (@massimo_marzocc2008) in data: 3 Dic 2019 alle ore 11:28 PST

Seregno e Desio

Anche a Seregno e Desio si sono accese le luminarie. Vi proponiamo un mix di scatti di queste ultime ore

Anche Instagram ci aiuta a trovare qualche spunto natalizio in più su Seregno

Cesano Maderno

Qualche bella immagine anche da Cesano Maderno con le sue luci di Natale e la sua pista di pattinaggio.

QUI QUALE EVENTO SUL TERRITORIO

Vimercate

Luci natalizie anche a Vimercate

Un post condiviso da Massimo Ronchi (@massimo.ronchi.70) in data: 1 Dic 2019 alle ore 8:01 PST

