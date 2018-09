Il Palio Renatese scalda i motori. Sabato parte ufficialmente la quarantesima edizione della tradizionale manifestazione.

Il Palio compie quarant’anni

Fervono gli ultimi preparativi nelle contrade. E’ partito il conto alla rovescia per il Palio Renatese che decollerà nel weekend e terrà banco all’oratorio di Renate per due settimane. Palio che quest’anno assume un significato in più, visto che si tratta della quarantesima edizione.

Una grande tradizione quindi, portata avanti dal Comitato organizzatore composto da una decina di persone che coinvolge tanti volontari: quest’anno alla kermesse lavoreranno una sessantina di persone che si occuperanno di far svolgere al meglio le sette giornate di festa.

Sabato l’inaugurazione

Il prologo della manifestazione si terrà venerdì sera, alle 20.30, con le eliminatorie dei tornei di calcio e pallavolo. L’inaugurazione ufficiale del Palio è invece in programma sabato 8 settembre. Alle 19.30 si svolgerà la fiaccolata itinerante nelle quattro contrade protagoniste della manifestazione: Gesola, Sorgenti, Garibaldina e Turiom. Quindi, alle 20.30, l’apertura della manifestazione animata dalla Triuggio Marcing Band e dalla serata “Contrade per la solidarietà”, appuntamento fisso della kermesse, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Gli eventi di domenica 9 settembre saranno aperti dalla messa solenne in cui verrà ricordato il 30esimo di sacerdozio del parroco don Antonio Bertolaso.

Dopo la funzione i cittadini sono invitati all’aperitivo offerto da Dolce Amaro e Mauro Viganò. Nel pomeriggio partiranno i giochi: palla nel cesto, passa nel cerchio, minibucato, scalpo e lo staffettone, che proseguiranno la sera con il torneo di briscolone, mangiaippo e bowling in calzamaglia. La sera esibizioni di balli country.

Tra gli appuntamenti più sentiti c’è la gara canora di giovedì 13 settembre: sul palco si sfideranno i cantanti delle quattro contrade. Tra le attrazioni di venerdì 14 ci sono le gare podistiche per adulti e bambini, la corsa ciclistica e sui trampoli che si svolgeranno la sera, dalle 20.30, in piazza Don Zanzi.

I giochi proseguiranno nel pomeriggio di sabato 15, giornata in cui ci saranno le finali dei tornei di calcio e pallavolo (20.30).

Il palio si concluderà domenica 16 con la staffetta 4X100 e la corsa degli asini (alle 16.30): in serata, alle 20.30, la proclamazione ufficiale della contrada vincitrice del Palio